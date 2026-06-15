مکرون: در اجلاس گروه 7 تمام تلاش خود را برای اطمینان از اجرای توافق ایران و آمریکا انجام خواهیم داد

15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد که آنها بهعنوان کشورهای گروه 7 برای اجرای توافقنامه بین آمریکا و ایران و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به صورت مسالمتآمیز، هر اقدامی را که لازم است انجام خواهند داد.
مکرون در گفتگو با شبکه «TF1» در خصوص دستور کار و اجلاس سران G7 که در تاریخ 15 تا 17 ژوئن در فرانسه برگزار میشود، توافق ایران و آمریکا را "یک اتفاق خوب" توصیف کرد.
او گفت: فردا جلسهای درباره موضوع ایران در G7 برگزار خواهیم کرد.
مکرون با ابراز مخالفت خود با اخذ عوارض از طریق تنگه هرمز، استدلال کرد که این اقدام خلاف قوانین بینالمللی است.
مکرون با بیان اینکه در روزهای آینده در صورت فراهم شدن شرایط ممکن است برای ماموریت صلح آمیز و تدافعی تنگه هرمز که با انگلیس هدایت میکنند، اقدام کنند، گفت: ناو پرچمدار فرانسوی شارل دوگل که از شرق مدیترانه به دریای سرخ منتقل شده بود تا چند روز دیگر به منطقه اعزام میشود و از فردا میتوان اولین پروازهای تجسسی را انجام داد.
او ارزیابی کرد که با آزادی دریانوردی و ایجاد زنجیره تامین، قیمت سوخت کاهش خواهد یافت، اما این موضوع ممکن است چند هفته طول بکشد.
مکرون با تاکید بر اینکه میخواهد توافق ایران و آمریکا شامل فصلی درباره ظرفیت هستهای و بالستیک ایران باشد، گفت: اورانیوم غنیشده در ایران یا باید به کشور ثالث صادر شود یا رقیق شده و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گیرد.