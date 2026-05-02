Bahattin Gönültaş, Halil Silahşör
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
برلین/ بهاالدین گونولتاش/خبرگزاری آنادولو
شرکت «Halteverbot123» که توسط برادران تورکر (محمد، طلحه و عبدالقدیر) بنیانگذاری شده، اکنون با 50 کارمند و زیرساختهای دیجیتال پیشرفته، شبکهای گسترده از خدمات امنیت جادهای را در آلمان، بهویژه در برلین و ایالت نوردراین-وستفالن مدیریت میکند.
این شرکت که از 20 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون به یکی از نامهای پیشرو در صنعت لجستیک و ایمنی ترافیک تبدیل شده است.
محمد تورکر، مدیر بازاریابی و ارتباطات شرکت، مدل تجاری خود را «ایجاد فضاهای موقت توقف ممنوع و تامین امنیت جادهای» تعریف میکند.
وی با اشاره به معضل ترافیک در کلانشهرها اظهار داشت که آنها با استفاده از برنامه هوش مصنوعی «Orbynt»، صدها فرآیند روزانه را بدون خطا مدیریت میکنند.
برادران تورکر قصد دارند ظرف 5 سال آینده فعالیت خود را به 4 ایالت دیگر گسترش داده و به رهبر بلامنازع این صنعت در سراسر آلمان تبدیل شوند.
عبدالقدیر تورکر، مدیر عملیات شرکت نیز اعلام کرد که خدمات آنها فراتر از لجستیک است. این شرکت تاکنون امنیت جادهای حدود 60 پروژه بزرگ سینمایی از جمله تولیدات هالیوود، نتفلیکس و اپل و همچنین تبلیغات برندهایی چون نایک و آدیداس را بر عهده داشته است. علاوه بر این، تامین امنیت مسیرهای تردد در جریان سفرهای دیپلماتیک رهبرانی چون رجب طیب اردوغان و ولودیمیر زلنسکی نیز از جمله سوابق این تیم است.
طلحه تورکر، مدیرعامل شرکت، با تاکید بر اهمیت تحول دیجیتال گفت: «مشتریان ما سفارشهای خود را آنلاین ثبت میکنند و ما تمام مراحل از اخذ مجوزهای قانونی تا نصب تابلوها را مدیریت میکنیم.» این سه برادر که فرزندان یک کارگر مهاجر ترک هستند، با تلفیق نظم آلمانی و صداقت کاری، الگویی از موفقیت کارآفرینی برای جوانان در اروپا ارائه کردهاند.