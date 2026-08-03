موج گرما در کره جنوبی؛ سه نفر جان باختند

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

مقامات کره جنوبی اعلام کردند که سه نفر بر اثر گرمای شدید جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری «یونهاپ»، هشدارهای مربوط به گرمای شدید در بیشتر نقاط کره جنوبی همچنان پابرجاست و منجر به افزایش مشکلات سلامتی شده است.

اداره هواشناسی کره جنوبی نیز گزارش داد که دمای هوا در دائگو، در جنوب شرقی کره، به 40.9 درجه سانتیگراد رسیده و برای اولین بار از سال 1942 از آستانه 40 درجه فراتر رفته است.

همچنین با ثبت 42 درجه سانتیگراد در یانگسان رکورد شکسته شد.