دولت فرانسه اعلام کرد که در جریان موج گرمای ماه ژوئن، میزان مرگ و میر هفتگی نسبت به متوسط سالهای گذشته، بیش از 2 هزار مورد افزایش یافته است.

موج گرما در فرانسه؛ شمار مرگ و میر هفتگی بیش از 2 هزار مورد افزایش یافت دولت فرانسه اعلام کرد که در جریان موج گرمای ماه ژوئن، میزان مرگ و میر هفتگی نسبت به متوسط سالهای گذشته، بیش از 2 هزار مورد افزایش یافته است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دولت فرانسه اعلام کرد که در جریان موج گرمای ماه ژوئن، شمار مرگ و میر هفتگی نسبت به متوسط سال‌های گذشته، بیش از 2 هزار مورد افزایش یافته است.



استفانی ریست، وزیر بهداشت فرانسه گفت: در هفته منتهی به 22 ژوئن، میزان مرگ‌ومیر نسبت به هفته قبل 30 درصد افزایش یافت و در فاصله 22 تا 28 ژوئن، 2025 مرگ اضافی ثبت شد.

وزارت بهداشت فرانسه پیش‌تر نیز از حدود هزار مرگ اضافی مرتبط با گرما در روزهای 24 تا 28 ژوئن خبر داده بود.

موج گرمایی که حدود دو هفته فرانسه را دربر گرفت، بخش‌های حمل‌ونقل، درمان، آموزش و تولید را مختل کرد. تنها در 26 ژوئن، 109 نفر در پاریس بر اثر گرما جان باختند.

پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده موج گرمای جدیدی سراسر فرانسه را تحت تاثیر قرار دهد.