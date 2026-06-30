30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
برلین/ خبرگزاری آنادولو
موج گرمای شدید که از پایان هفته گذشته آلمان را فرا گرفته، موجب اختلال در بخشهای حملونقل و خدمات درمانی این کشور شده است.
در برخی مناطق، دمای هوا از 41 درجه سانتیگراد فراتر رفت و گرما باعث ایجاد ترک در بزرگراهها، اختلال در حرکت قطارها و ترامواها، تخلیه سالمندان از برخی مراکز نگهداری و بروز مشکلات برای بیماران بستری در بیمارستانهای فاقد سیستم تهویه مطبوع شد.
این موج گرما همچنین کمبود فضاهای سایهدار و محلهای خنککننده در شهرها و همچنین ناهماهنگی زیرساختهای آب و انرژی با افزایش نیاز به سرمایش را آشکار کرد.
در شهر لایپزیگ، به دلیل ذوب شدن مواد درزگیر ریلها، حرکت ترامواها متوقف شد و در شهر اسن نیز ریلهای آسیبدیده بر اثر گرما تعویض شدند.
با افزایش خطر آتشسوزی به بالاترین سطح در بسیاری از ایالتهای آلمان، از شهروندان خواسته شد از روشن کردن آتش در فضای باز و ورود به مناطق جنگلی خودداری کنند.
بیشتر واحدهای مسکونی، مدارس، ساختمانهای دولتی، بیمارستانها و مراکز نگهداری سالمندان در آلمان فاقد سیستم تهویه مطبوع هستند.
پس از جان باختن یک نفر در یکی از مراکز نگهداری سالمندان در ایالت نوردراین-وستفالن، تحقیقات درباره علت این حادثه آغاز شده است.
همچنین 26 نفر که برای فرار از گرمای شدید وارد رودخانهها و دریاچهها شده بودند، بر اثر غرقشدگی جان باختند.