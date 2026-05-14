موج جدید حملات اسرائیل به لبنان پیش از آغاز مذاکرات در واشنگتن موج جدید حملات اسرائیل به لبنان پیش از برگزاری دور سوم مذاکرات در واشنگتن آغاز شد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علی‌رغم توافق آتش‌بس و پیش از شروع دور جدید مذاکرات که قرار است امروز در واشنگتن برگزار شود، موجی از حملات هوایی را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

در بیانیه‌ای از سوی ارتش اسرائیل آمده است که حملات هوایی علیه اهدافی که گفته می‌شود متعلق به حزب‌الله در جنوب لبنان هستند، انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، هواپیماهای جنگی اسرائیل شهرهای صادقین، تفاحتا و کفره را در جنوب هدف قرار دادند.

صبح امروز، ارتش اسرائیل تهدید کرد که به هشت شهر در جنوب و شرق لبنان حمله خواهد کرد و ساکنان را مجبور به ترک خانه‌های خود کرد.

پس از مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که در 14 و 23 آوریل در واشنگتن برگزار شد، ایالات متحده امروز میزبان دور سوم مذاکرات خواهد بود.