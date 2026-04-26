موج جدید آوارگی در پی حملات اسرائیل به جنوب لبنان علی‌رغم آتش‌بس حملات ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان با وجود توافق آتش‌بس، موج جدیدی از کوچ اجباری را به همراه داشته و در حمله به شهرک برج رحال 1 نفر کشته و 3 تن زخمی شدند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل علی‌رغم توافق آتش‌بسی که از 17 آوریل اجرایی شده بود، از ساعات شب گذشته حملات خود را به مناطق جنوبی لبنان از سر گرفت؛ اقدامی که منجر به آغاز موج جدیدی از جابه‌جایی و آوارگی غیرنظامیان به سمت مناطق شمالی شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی شهرک‌های «دیر انطار»، «زوطر شرقی»، «کونین»، «نبطیه»، «کفر تبنیت» و «برج رحال» را هدف قرار دادند. در حمله به برج رحال 1 نفر جان باخت و 3 تن مجروح شدند و عملیات جستجو و نجات در زیر آوار همچنان ادامه دارد. همچنین حمله به تقاطع کفر تبنیت نیز چندین مجروح در پی داشته است. افزون بر این، در حملات به زوطر شرقی، یک مسجد و یک حسینیه به طور کامل هدف قرار گرفته و ویران شدند.

ارتش اسرائیل ظهر امروز نیز با صدور تهدیداتی علیه مناطق جنوب شرقی لبنان از جمله «میدون»، «شوکین»، «یحمر»، «ارنون»، «زوطر غربی»، «زوطر شرقی» و «کفر تبنیت» که خارج از مناطق تحت اشغال این کشور قرار دارند، از ساکنان خواست خانه‌های خود را ترک کنند.

این حملات و تهدیدات باعث ایجاد ترافیک سنگین خودروها از شهرک‌های مورد هدف به سمت شهر صیدا شده است. خانواده‌هایی که با آغاز آتش‌بس در 17 آوریل به خانه‌های خود بازگشته بودند، اکنون به دلیل تشدید حملات مجبور شده‌اند با خودروهای خود به سمت شمال کشور پناه ببرند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، عصر دیروز دستور تشدید حملات به لبنان را صادر کرده بود که در پی آن مناطقی از جمله «بازوریه»، «سماعیه»، «خربه سلم»، «سلطانیه»، «حداثا» و «زبقین» بمباران شدند. وزارت بهداشت لبنان پیش‌تر اعلام کرده بود که در حملات روز گذشته اسرائیل، 7 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

شایان ذکر است ارتش اسرائیل از تاریخ 2 مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که منجر به آوارگی بیش از 1 میلیون و 162 هزار نفر شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً اعلام کرد که آتش‌بس موقت 10 روزه که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.

