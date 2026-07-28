رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند، بنیامین نتانیاهو برای دستیابی به دیدار با دونالد ترامپ، با استقرار نیروی بین‌المللی ثبات در نوار غزه موافقت کرده است.

موافقت نتانیاهو با «استقرار نیروی بین‌المللی ثبات» در غزه رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند، بنیامین نتانیاهو برای دستیابی به دیدار با دونالد ترامپ، با استقرار نیروی بین‌المللی ثبات در نوار غزه موافقت کرده است.

قدس/خبرگزاری آنادولو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در آستانه دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با استقرار «نیروی بین‌المللی ثبات» (ISF) در نوار غزه موافقت کرد.

شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که مقام‌های کاخ سفید پیشتر تمایل چندانی به برگزاری دیدار میان ترامپ و نتانیاهو نداشتند. با این حال، واشنگتن به تل‌آویو پیام داد که انجام این ملاقات مستلزم برداشتن یک گام عملی و ملموس در راستای خواسته‌های آمریکا است.

بر اساس این گزارش، تصمیم یادشده پس از رایزنی‌های فشرده یحیئیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، با نزدیکان ترامپ در کاخ سفید اتخاذ شده است. این اقدام در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ برای آینده نوار غزه صورت می‌گیرد.

به نوشته این رسانه، نتانیاهو برای نهایی کردن و تصویب این تصمیم، نشست کابینه امنیتی اسرائیل را زودتر از موعد مقرر برگزار کرد.

یک مقام آگاه اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد نتانیاهو این تصمیم را با هدف «ادای احترام» به ترامپ اتخاذ کرده است. وی افزود نخست‌وزیر اسرائیل با این گام، از شرط قبلی خود مبنی بر خلع سلاح کامل حماس پیش از ورود نیروهای بین‌المللی به غزه صرف‌نظر کرده است.

نتانیاهو روز گذشته به دلایل امنیتی و بدون اعلام عمومی زمان پرواز، از پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل عازم واشنگتن شد و قرار است امروز با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کند.

