آنکارا/خبرگزاری آنادولو

دولت ژاپن با اصلاح مقررات مربوط به کاهش محدودیت‌های مرتبط با صادرات سلاح‌های مرگبار و تجهیزات دفاعی به کشورهای دیگر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری «کیودو»، کابینه ژاپن و شورای امنیت ملی این کشور برای بررسی پیشنهاد مربوط به کاهش محدودیت‌های صادرات سلاح و تجهیزات دفاعی به خارج از کشور تشکیل جلسه دادند.

در این نشست، حذف برخی محدودیت‌های مربوط به صادرات تجهیزات دفاعی به‌منظور امکان‌پذیر شدن فروش سلاح به خارج از کشور مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس تغییرات تصویب‌شده در چارچوب «سه اصل مربوط به انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی» و دستورالعمل‌های اجرایی آن، مقرراتی که پیش‌تر صادرات را به پنج حوزه غیررزمی؛ امداد و نجات، حمل‌ونقل، هشدار، نظارت و مین‌روبی محدود می‌کرد، لغو شد.

در مقررات جدید، تجهیزات دفاعی بر اساس میزان مرگبار و تخریبی بودن به دو دسته «تسلیحات» و «غیرتسلیحاتی» تقسیم شده‌اند. طبق این اصلاحات، محدودیت صادرات تجهیزات «غیرتسلیحاتی» مانند سامانه‌های راداری برداشته شده و همچنین فروش تسلیحاتی مانند موشک به کشورهای دارای توافق امنیتی با ژاپن مجاز خواهد بود.

در عین حال، این مقررات همچنان صادرات سلاح به کشورهای درگیر در جنگ را ممنوع می‌داند، اما اجازه می‌دهد در «شرایط استثنایی» و با در نظر گرفتن نیازهای امنیتی ژاپن، فروش سلاح انجام شود.