Bekir Aydoğan
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیهای اعلام کرد که با درخواست فروش احتمالی کیتهای «مهمات تهاجمی مستقیم مشترک» (JDAM) و تجهیزات مرتبط به اوکراین موافقت کرده است.
بر اساس این بیانیه، ارزش این معامله تسلیحاتی حدود 373.6 میلیون دلار برآورد شده و گامی در جهت تقویت توان دفاعی این کشور به شمار میرود.
دولت اوکراین در درخواست خود، خرید 1200 کیت دم JDAM مدل KMU-572 و 332 کیت دم مدل KMU-556 را مطرح کرده است.
در این بسته تسلیحاتی ارسالی از سوی واشینگتن، علاوه بر کیتهای هدایت شونده، انواع تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی فنی جهت تعمیر و نگهداری این سامانهها نیز گنجانده شده است.