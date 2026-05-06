موافقت آمریکا با فروش کیت‌های هدایت شونده بمب به اوکراین وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی کیت‌های مهمات تهاجمی مستقیم مشترک به ارزش تقریبی 373.6 میلیون دلار به اوکراین موافقت کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با درخواست فروش احتمالی کیت‌های «مهمات تهاجمی مستقیم مشترک» (JDAM) و تجهیزات مرتبط به اوکراین موافقت کرده است.



بر اساس این بیانیه، ارزش این معامله تسلیحاتی حدود 373.6 میلیون دلار برآورد شده و گامی در جهت تقویت توان دفاعی این کشور به شمار می‌رود.

دولت اوکراین در درخواست خود، خرید 1200 کیت دم JDAM مدل KMU-572 و 332 کیت دم مدل KMU-556 را مطرح کرده است.



در این بسته تسلیحاتی ارسالی از سوی واشینگتن، علاوه بر کیت‌های هدایت شونده، انواع تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی فنی جهت تعمیر و نگهداری این سامانه‌ها نیز گنجانده شده است.

