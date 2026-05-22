موافقت آمریکا با فروش سامانه موشکی «هاوک» به اوکراین

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه آمریکا با فروش سامانه موشکی «هاوک» به ارزش 108 میلیون دلار به اوکراین موافقت کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این بسته فروش شامل سامانه‌های قابل نصب روی یدک‌کش، اصلاحات فنی مهم، پشتیبانی تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی، تجهیزات مصرفی، لوازم جانبی و خدمات پشتیبانی و بازگردانی است.

در این بیانیه تاکید شده که این فروش به افزایش توان اوکراین برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده کمک خواهد کرد. پس از موافقت وزارت خارجه آمریکا، این معامله باید به تائید کنگره آمریکا نیز برسد.