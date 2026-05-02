وزارت امور خارجه آمریکا فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل و کشورهای عربی را تائید کرد.

موافقت آمریکا با فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل و کشورهای عربی وزارت امور خارجه آمریکا فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل و کشورهای عربی را تائید کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی تسلیحات به ارزش 992.4 میلیون دلار به اسرائیل، 147.6 میلیون دلار به امارات متحده عربی، 2.5 میلیارد دلار به کویت و حدود 5 میلیارد دلار به قطر را تائید کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که این وزارتخانه فروش احتمالی سامانه پیشرفته تسلیحات هدایت‌شونده دقیق (APKWS) و تجهیزات مرتبط به ارزش 992.4 میلیون دلار به اسرائیل را تصویب کرده است.

در این بیانیه همچنین اعلام شد که پیمانکار اصلی این قرارداد شرکت آمریکایی «بائی سیستمز» مستقر در ایالت نیوهمپشایر خواهد بود. در ادامه بیانیه تاکید شده است که برای اجرای این فروش به اسرائیل، وضعیت اضطراری فوری تشخیص داده شده و به همین دلیل، مطابق بند 36(b) قانون کنترل صادرات تسلیحات آمریکا، شرط بررسی کنگره برای این معامله کنار گذاشته شده است.

در بیانیه‌ای جداگانه، وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که فروش احتمالی تجهیزات نظامی به قطر، کویت و امارات متحده عربی نیز تائید شده است.

بر اساس این بیانیه، فروش تجهیزات مرتبط با خدمات پشتیبانی سامانه‌های پاتریوت دفاع هوایی و موشکی به ارزش 4 میلیارد دلار به قطر تصویب شده است.

همچنین اعلام شد فروش سامانه (APKWS) به قطر به ارزش 992 میلیون دلار و به امارات متحده عربی به ارزش 147.6 میلیون دلار نیز مورد تایید قرار گرفته است.

در همین چارچوب، فروش سامانه فرماندهی یکپارچه نبرد به ارزش 2.5 میلیارد دلار به کویت نیز تصویب شده است.