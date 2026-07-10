با اتمام دوره بررسی 15 روزه در کنگره آمریکا در خصوص فروش موتورهای F110 به ترکیه، روند فروش ادامه خواهد یافت.

مهلت بررسی کنگره آمریکا در مورد فروش موتورهای جت F110 به ترکیه به پایان رسید با اتمام دوره بررسی 15 روزه در کنگره آمریکا در خصوص فروش موتورهای F110 به ترکیه، روند فروش ادامه خواهد یافت.

واشنگتن / خبرگزاری آنادولو

مرحله حساسی از روند اطلاع‌رسانی دولت ایالات متحده آمریکا به کنگره در مورد فروش موتورهای F110 برای استفاده در جت جنگنده ملی ترکیه، کاآن، تکمیل شده است.

از آنجایی که کنگره در دوره بررسی 15 روزه خود قطعنامه‌ای برای جلوگیری از فروش تصویب نکرد، روند فروش ادامه خواهد یافت.

در مورد فروش نظامی خارجی که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا رسماً در 24 ژوئن 2026 به کنگره اطلاع داد، برخی از نمایندگان قطعنامه مشترکی را برای توقف فروش در دوره بررسی 15 روزه که برای کشورهای متحد ناتو اعمال می‌شود، به کنگره ارائه کردند.

این قطعنامه مشترک که توسط 9 عضو کنگره امضا و به مجلس نمایندگان و سنا ارائه شد، درخواست کرد که فروش برخی مواد و خدمات دفاعی که توسط دولت ایالات متحده به ترکیه برنامه‌ریزی شده بود، مسدود شود.

با این حال، این قطعنامه مشترک ارائه شده توسط اعضای کنگره در دوره بررسی در دستور کار مجلس نمایندگان یا سنا قرار نگرفت. بنابراین، از تاریخ 9 جولای، دوره بررسی 15 روزه به پایان رسیده است و فروش موتورهای F110 به ترکیه بدون مواجهه با هیچ مانعی در کنگره ادامه خواهد یافت.

اطلاعیه فروش شامل ادغام، مونتاژ، صدور گواهینامه، آزمایش و خدمات دفاعی مرتبط و اشتراک‌گذاری داده‌های فنی موتورهای F110-GE-129E/F برای استفاده در جت جنگنده KAAN می‌شود.