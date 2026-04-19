19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
منابع پاکستانی اعلام کردند دو فروند هواپیمای حامل هیئت پیشرو آمریکا برای مذاکرات دور دوم با ایران در فرودگاه اسلامآباد به زمین نشستهاند.
مقامات اسلامآباد در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو درباره مذاکرات احتمالی روز دوشنبه میان هیئتهای آمریکا و ایران در پاکستان توضیح دادند.
بر اساس این گزارش، این مقامات تایید کردند که دو هواپیمای حامل هیئت پیشرو آمریکایی وارد اسلامآباد شدهاند.
شبکه «Geo News» نیز گزارش داد در پی این مذاکرات، تدابیر شدید امنیتی در پایتخت پاکستان برقرار شده است.
منابع دولتی پاکستان پیشتر اعلام کرده بودند که احتمال دارد هیئتهای ایران و آمریکا روز دوشنبه در اسلامآباد با یکدیگر دیدار کنند.