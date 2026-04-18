18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
منابع دولتی پاکستان اعلام کردند که هیاتهای آمریکا و ایران احتمالا برای برگزاری دور دوم مذاکرات، روز دوشنبه آینده در اسلامآباد دیدار خواهند کرد.
مقامهای دولتی پاکستان در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو تصریح کردند که اسلامآباد در حال انجام مقدمات لازم برای میزبانی دور دوم گفتوگوها میان هیتهای ایران و آمریکا است.
به گفته این منابع، هیاتهای فنی آمریکا و ایران "به احتمال زیاد روز دوشنبه" در پایتخت پاکستان گرد هم خواهند آمد. یک مقام دیگر نیز اعلام کرد که علاوه بر هیاتهای فنی، هماهنگیهای لازم برای حضور رسانههایی که این مذاکرات را پوشش خواهند داد نیز آغاز شده است.
به گفته این منابع، در صورت دستیابی به پیشنویس توافق، احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، برای مراسم امضای توافق به اسلامآباد سفر کنند.
ترامپ پیشتر اعلام کرده بود در صورت دستیابی به توافق با ایران، ممکن است برای مراسم امضا به اسلامآباد برود و گفته بود: پاکستان کشور بزرگی است. اگر توافق در اسلامآباد امضا شود، ممکن است به آنجا سفر کنم.
پیشتر نیز پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و گسترش درگیریها در منطقه، دو طرف در 8 آوریل به آتشبسی دست یافتند. با این حال، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده بود مذاکرات مستقیم انجامشده در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق پایان یافته است.
در مقابل، مقامهای ایرانی دلیل عدم دستیابی به توافق را "خواستهای حداکثری آمریکا" عنوان کرده بودند.