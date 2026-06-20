Irmak Akcan
20 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
چندین مقام دولتی پاکستانی به خبرنگار آنادولی گفتند که مذاکرات میان هیات های ایران و آمریکا طی روزهای آینده در سوئیس آغاز خواهد شد.
یکی از این منابع با بیان اینکه دیدار هیاتهای دو کشور طی دو روز آتی برگزاری خواهد شد، تصریح کرد: پاکستان با هماهنگی سایر کشورهای میانجی برای آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا طی یک یا دو روز پیشرو در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد در سوئیس تلاش میکند.
گفتنی است، چهارشنبهشب، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را بهصورت الکترونیکی امضا کردند تا مسیر برای پایان دادن به جنگی که از 28 فوریه توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شده بود، هموار شود. بر اساس این یادداشت تفاهم، واشنگتن و تهران مذاکراتی را به مدت 60 روز با امکان تمدید، با هدف دستیابی به توافق نهایی پیرامون برنامه هستهای ایران و تحریمهای بینالمللی آغاز خواهند کرد.