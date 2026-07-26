منابع دولتی پاکستان به خبرنگار «آنادولو» اعلام کردند که پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مخالفت ترامپ با حملات جدید به ایران، تماس‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران با میانجی‌گری پاکستان و قطر افزایش یافته است.

منابع دولتی پاکستان به آنادولو: رایزنی‌ها میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان و قطر افزایش یافته است منابع دولتی پاکستان به خبرنگار «آنادولو» اعلام کردند که پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مخالفت ترامپ با حملات جدید به ایران، تماس‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران با میانجی‌گری پاکستان و قطر افزایش یافته است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

منابع دولتی پاکستان که در جریان روند مذاکرات واشنگتن و تهران هستند، به خبرنگار «آنادولو» گفتند که در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ارتش این کشور برای خودداری از انجام حملات جدید علیه ایران، رایزنی‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران با میانجی‌گری پاکستان و قطر افزایش یافته است.

این منابع دولتی پاکستان اعلام کردند که هر دو طرف به پیشنهادی که توسط کشورهای میانجی‌، پاکستان و قطر ارائه شده است، پاسخ داده‌اند. این پیشنهاد از واشنگتن و تهران می‌خواهد که به مواضع خود قبل از شروع درگیری‌های اخیر بازگردند تا به آتش‌بس پایدار دست یابند و مذاکرات صلح از سر گرفته شود. دو طرف با هدف پایان دادن به این درگیری‌ها، رویکردی مثبت به گفت‌وگو و دیپلماسی نشان داده‌اند. همچنین توقف موقت حملات، امیدها به ازسرگیری مذاکراتی را که پیش‌تر متوقف شده بود، افزایش داده است.

این منابع با اشاره به اینکه آتش‌بس در اطراف تنگه هرمز همچنان شکننده است و احتمال نقض آن یا ازسرگیری درگیری‌ها وجود دارد، تاکید کردند که میانجی‌ها برای تقویت روند توقف درگیری‌ها و کاهش تنش، به‌طور مستمر با هر دو طرف در تماس هستند.

پایگاه خبری «آکسیوس» نیز پیش‌تر به نقل از دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده بود که ترامپ روز گذشته ضمن مخالفت با اجرای طرح حملات بیشتر علیه ایران، به ارتش آمریکا دستور داده است در شرایط کنونی حمله هوایی جدیدی علیه این کشور انجام ندهد.

این منابع در عین حال گفته‌اند که ارتش آمریکا همچنان برای احتمال بازگشت به عملیات گسترده نظامی برنامه‌ریزی می‌کند.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با خودداری ترامپ از تأیید حملات جدید، هیئتی از عمان نیز برای گفت‌وگو درباره بازگشایی تنگه هرمز وارد تهران شده است.

در پی جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، تهران و واشنگتن در 14 ژوئن «توافق اسلام‌آباد» را با هدف پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند که بر اساس آن، 60 روز برای دستیابی به توافق نهایی از طریق مذاکره در نظر گرفته شده بود.

با این حال، ارتش آمریکا در 8 ژوئیه حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کرد و تهران نیز در پاسخ، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را هدف حملات تلافی‌جویانه قرار داد.