دولت انگلستان مجوز ورود «والنتینا گومز»، تبعه آمریکایی را که به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز علیه قرآن کریم شناخته می‌شود، لغو کرد.

ممانعت انگلستان از ورود فعال ضد اسلام آمریکایی به لندن دولت انگلستان مجوز ورود «والنتینا گومز»، تبعه آمریکایی را که به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز علیه قرآن کریم شناخته می‌شود، لغو کرد.

لندن/ خبرگزاری آنادولو

شبانه محمود، وزیر کشور انگلستان، در پی درخواست نهادهای اسلامی از جمله «شورای مسلمانان بریتانیا» و اعضای مسلمان حزب کارگر، دستور ابطال مجوز ورود والنتینا گومز را صادر و اعلام کرد که حضور وی در این کشور «به نفع منافع عمومی نیست».

گومز که سابقه نامزدی ناموفق در انتخابات فرمانداری ایالت‌های میزوری و تگزاس آمریکا را دارد، قصد داشت در تظاهرات گروه‌های راست افراطی به رهبری «تامی رابینسون» در تاریخ 16 می شرکت کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که وزارت کشور انگلستان هفته گذشته نیز از ورود «کانیه وست»، رپر آمریکایی به دلیل انتشار مطالب نازی‌گرایانه در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کرده بود.

مقامات لندن تأکید کرده‌اند که اجازه نخواهند داد چهره‌های افراطی با حضور در خاک این کشور به تنش‌های مذهبی و اجتماعی دامن بزنند.