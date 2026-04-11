مقایسه جنایات اسرائیل با هولوکاست توسط رئیس‌جمهور کره جنوبی رئیس‌جمهور کره جنوبی با بازنشر ویدئوی تکان‌دهنده جنایات اخیر اسرائيل، گفت که جنایات و سوءاستفاده‌های زمان جنگ هیچ تفاوتی با هولوکاست نداشته و لکه‌ای ننگین بر پیشانی بشریت محسوب می‌شود.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



لی جه‌میونگ رئیس‌جمهور کره جنوبی با بازنشر ویدئوی مربوط به کشته شدن یک نوجوان فلسطینی و پرتاب پیکر وی از پشت‌بام توسط نظامیان اسرائیل، تاکید کرد: «ما باید بدانیم آیا این گزارش‌ها صحت دارد و اگر چنین است، چه اقداماتی صورت گرفته است. سوءاستفاده‌های جنگی، تفاوتی با هولوکاست یا قتل‌عام‌های زمان جنگ ندارند.»

این پیام که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و با استقبال گسترده شهروندان کره جنوبی همراه شد، تنها در مدت کوتاهی بیش از 3.5 میلیون بازدید داشت.

بسیاری از کاربران کره‌ای در زیر این پست، از انتقاد رئیس‌جمهور خود از کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل حمایت کردند.

وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» مدعی شد که این ویدئو مربوط به سال 2024 است و این واقعه در آن زمان «به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است».

اسرائیل ضمن دفاع از عملکرد سربازان خود، ادعا کرد که آن‌ها در زمان وقوع حادثه با «تهدیدات جدی» روبرو بوده‌اند. در این بیانیه آمده است: «رئیس‌جمهور کره جنوبی به طرز عجیبی این داستان قدیمی را با استناد به منابعی که اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند، دوباره مطرح کرده است.»