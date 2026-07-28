برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند تحریم‌های اقتصادی در مقایسه با حملات نظامی، آسیب بیشتری به ایران وارد خواهد کرد.

مقام‌های آمریکایی: تحریم‌ها بیشتر از حملات نظامی به ایران آسیب می‌زند برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند تحریم‌های اقتصادی در مقایسه با حملات نظامی، آسیب بیشتری به ایران وارد خواهد کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، مدعی شد که اولویت اصلی ایران بیش از توقف حملات، دسترسی به منابع مالی است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی بر این باورند که تحریم‌های اقتصادی در مقایسه با حملات نظامی، فشار بیشتری بر دولت تهران وارد می‌کند.

همچنین در این گزارش ادعا شده که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا، برای واداشتن تهران به حضور در میز مذاکره به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

در این گزارش با اشاره به دیدارهای پیشین مقام‌های ایرانی با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد وی، ادعا شده که ایران در این مذاکرات به‌صراحت دسترسی به منابع مالی را "اولویت اصلی" خود اعلام کرده و تهران "به‌طور فوری" به نقدینگی نیاز دارد.