مقام مستعفی آمریکایی خواستار کنار گذاشته شدن سناتور لیندسی گراهام شد

Ecem Şahinli Ögüç
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
جو کنت، مدیر پیشین مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که پیشتر در اعتراض به حملات اسرائیل و آمریکا به ایران استعفا داده بود، خواستار شکست لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی، در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه شد.
کنت در پیامی در شبکههای اجتماعی، از رایدهندگان خواست از مارک لینچ، رقیب گراهام، حمایت کنند و نوشت: کسانی که خواهان پایان دادن به ارسال میلیاردها دلار به خارج از کشور و جلوگیری از ورود آمریکا به جنگهای بیپایان خاورمیانه هستند، اکنون فرصت کنار گذاشتن گراهام را در اختیار دارند.
او، مارک لینچ را بهترین گزینه برای دور نگه داشتن آمریکا از درگیریهای خارجی دانست و تاکید کرد که او به عنوان یک تاجر موفق، ارزشهایی را که سیاستمداران واشنگتن درباره آن سخن میگویند، در عمل اجرا کرده است.
کنت همچنین با انتقاد از سابقه طولانی گراهام در واشنگتن اظهار داشت که مردم کارولینای جنوبی شایسته سناتوری هستند که در کنار دونالد ترامپ بایستد، از منافع خانوادههای آمریکایی دفاع کند و ساختار سیاسی موجود را به چالش بکشد.
لیندسی گراهام از حامیان سرسخت اسرائیل به شمار میرود و پیشتر در سفر به تلآویو با بنیامین نتانیاهو، اسحاق هرتزوگ و گدعون ساعر دیدار کرده بود. او در آن سفر تاکید کرده بود که آمریکا دوستی بهتر از اسرائیل ندارد.
جو کنت در ماه مارس با انتشار نامهای از سمت خود استعفا داد. وی در آن نامه اعلام کرد که نمیتواند از نظر وجدانی از جنگ علیه ایران حمایت کند و مدعی شد که ایران تهدید فوری برای آمریکا محسوب نمیشود و حملات علیه این کشور تحت تاثیر فشار اسرائیل و لابیهای حامی آن انجام شده است. او همچنین تاکید کرد که حاضر نیست نسلهای آینده آمریکا را برای جنگی که به گفته او هیچ منفعتی برای مردم آمریکا ندارد، به میدان نبرد بفرستد.