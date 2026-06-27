رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران با انتقاد از حمله آمریکا به شهر سیریک، دونالد ترامپ را به نقض آتش‌بس و بی‌توجهی به اصول مذاکره متهم کرد.

مقام ایرانی: ترامپ پایبندی به اصول مذاکره و آتش‌بس ندارد رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران با انتقاد از حمله آمریکا به شهر سیریک، دونالد ترامپ را به نقض آتش‌بس و بی‌توجهی به اصول مذاکره متهم کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس به حمله ایالات متحده به جنوب این کشور واکنش نشان داد.



عزیزی در این پیام تصریح کرد: «آمریکا در بحبوحه مذاکرات بار دیگر به ایران حمله کرد. رئیس‌جمهور ناکام آمریکا (دونالد ترامپ) نشان داد که هیچ پایبندی به اصول مذاکره یا آتش‌بس ندارد. این نقض بی‌پروای آتش‌بس، مانند همیشه، منجر به عقب‌نشینی و پشیمانی آن‌ها خواهد شد و بازی متهم‌سازی دیگر کارساز نیست.»

از سوی دیگر، تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که در پی حمله آمریکا به شهر سیریک، 2 موشک در نزدیکی یک دکل مخابراتی اصابت کرده است. پیش از این نیز رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و هدف قرار گرفتن اسکله این شهر خبر داده بودند.

این در حالی است که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات به اهدافی در سواحل ایران، در پاسخ به حمله روز گذشته به یک کشتی باری در تنگه هرمز انجام شده است.

