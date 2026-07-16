سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ضمن اشاره به خطرات ناشی از تداوم مسدود بودن چاه‌های نفت این کشور، از صادرات 80 میلیون بشکه نفت خام در پی اجرای یادداشت تفاهم با آمریکا خبر داد.

مقام ایرانی: با اجرای یادداشت تفاهم با آمریکا 80 میلیون بشکه نفت صادر کردیم سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ضمن اشاره به خطرات ناشی از تداوم مسدود بودن چاه‌های نفت این کشور، از صادرات 80 میلیون بشکه نفت خام در پی اجرای یادداشت تفاهم با آمریکا خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران (اوپکس) از صادرات 80 میلیون بشکه نفت خام در پی اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر تخلیه مخازن، از آسیب‌های ساختاری به چاه‌های نفت و کاهش تولید بلندمدت جلوگیری کرده است.

حسینی در گفت‌وگو با «ایرنا» با تشریح وضعیت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی پس از اجرای توافق اسلام آباد تصریح کرد: تفاهمات اخیر و کاهش محدودیت‌های دریایی، تاثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت صادرات نفت ایران داشت؛ پیش از این، به دلیل محاصره دریایی، امکان صادرات به شدت محدود شده بود که نتیجه آن سرریز شدن مخازن و کاهش ناگزیر تولید نفت بود.

وی با اشاره به خطرات ناشی از تداوم مسدود بودن چاه‌های نفت ایران، افزود: اگر روند بسته ماندن چاه‌ها ادامه می‌یافت، امکان صدمات جبران‌ناپذیر به مخازن و کاهش توان تولید در آینده وجود داشت، اما با رفع نسبی محاصره، بخش عمده‌ای از نفت خامی که در تانکرها ذخیره شده بود، با سرعت روانه بازارهای جهانی شد.

حسینی یادآور شد: این گشایش‌ها نه تنها امکان فروش نفت را فراهم کرد، بلکه باعث شد تانکرها تخلیه شده و فضای کافی برای ازسرگیری تولید نفت ایجاد شود.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به عدم اطمینان بازار از تداوم باز بودن تنگه هرمز و رفع دائمی محدودیت‌ها، تقاضا برای محموله‌های نفتی ایران همچنان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که روند فروش و ذخیره‌سازی نفت با قوت ادامه یابد.