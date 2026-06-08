یک مقام اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو به درخواست دونالد ترامپ موافقت کرده که حملات به ایران را متوقف کند، اما حملات به لبنان «با تمام قوا» ادامه خواهد یافت.

مقام اسرائیلی: نتانیاهو به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرد یک مقام اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو به درخواست دونالد ترامپ موافقت کرده که حملات به ایران را متوقف کند، اما حملات به لبنان «با تمام قوا» ادامه خواهد یافت.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

یک مقام اسرائیلی در گفتگو با کانال 12 تلویزیون این کشور اظهار داشت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، موافقت کرده است که حملات به ایران را متوقف کند، اما حملات به لبنان «با تمام قوا» ادامه خواهد یافت.

این مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده، ادعا کرد که «حملات با تمام قوا ادامه خواهد یافت و اگر حملاتی به مناطقی در شمال اسرائیل انجام شود، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت، پایتخت لبنان، هدف قرار خواهد گرفت.»

دیروز، علیرغم آتش بس، ارتش اسرائیل منطقه ضاحیه بیروت، پایتخت لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. مقامات ایرانی به این حمله واکنش نشان دادند و اعلام کردند که تلافی خواهند کرد.

به دلیل سه موج موشک شلیک شده از ایران در طول شب، آژیر خطر در بسیاری از شهرهای شمال اسرائیل به صدا درآمد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده است و تهران با موشک به آن پاسخ داد.