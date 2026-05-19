مقام اسرائیلی: به سیاست‌های سختگیرانه خود علیه فلسطینیان ادامه خواهیم داد وزیر امنیت داخلی اسرائیل در واکنش به گزارش‌ها درباره صدور مخفیانه حکم بازداشت چند مقام اسرائیلی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، تاکید کرد که سیاست‌های سختگیرانه خود علیه فلسطینیان را ادامه خواهد داد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی راست افراطی اسرائیل، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره صدور مخفیانه حکم بازداشت 5 مقام ارشد اسرائیلی از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، اعلام کرد: از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

بن‌گویر در بیانیه‌ای کتبی که پس از انتشار گزارش‌های روزنامه هاآرتص و پایگاه «میدل ایست آی» منتشر شد، ابراز داشت: «من نمی‌ترسم و عقب‌نشینی نخواهم کرد. هیچ دستوری از لاهه نمی‌تواند مانع اجرای سیاست تهاجمی من علیه تروریست‌ها شود».

وی همچنین مدعی شد که دادگاه کیفری بین‌المللی از «تروریست‌ها» حمایت می‌کند و تلاش دارد اسرائیل را محدود کند.

وزیر امنیت داخلی اسرائیل افزود: به حمایت کامل از نظامیان اسرائیلی ادامه خواهیم داد و برای امنیت شهروندان اسرائیل «قاطعانه» عمل می‌کنیم.

سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی حقوق بشری پیش‌تر به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز بن‌گویر درباره اسیران فلسطینی و حمایت او از قانون اعدام فلسطینیان، خواستار صدور حکم بازداشت علیه وی شده بودند.

روزنامه هاآرتص روز 17 مه گزارش داده بود که به‌صورت محرمانه برای 5 مقام ارشد اسرائیلی شامل 3 سیاستمدار و 2 مقام نظامی حکم بازداشت صادر شده است.

پایگاه «میدل ایست آی» نیز گزارش داده بود درخواست صدور حکم بازداشت محرمانه برای بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، به دادگاه ارائه شده است، هرچند مشخص نشده این درخواست از سوی چه نهادی مطرح شده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی پیش‌تر نیز به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه، برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر پیشین جنگ این کشور حکم بازداشت صادر کرده بود.

دادگاه تاکنون درباره گزارش مربوط به 5 مقام اسرائیلی جدید، بیانیه رسمی منتشر نکرده است.