رئیس‌جمهور ترکیه در مقاله‌ای به مناسبت 15 جولای «روز دموکراسی و وحدت ملی» تاکید کرد که کودتای نافرجام نه تنها تلاشی برای سرنگونی دولت، بلکه حمله به استقلال و دموکراسی بود.

مقاله رئیس‌جمهور اردوغان با عنوان «15 جولای: اعلامیه استقلال قرن ترکیه» رئیس‌جمهور ترکیه در مقاله‌ای به مناسبت 15 جولای «روز دموکراسی و وحدت ملی» تاکید کرد که کودتای نافرجام نه تنها تلاشی برای سرنگونی دولت، بلکه حمله به استقلال و دموکراسی بود.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت 15 جولای «روز دموکراسی و وحدت ملی» مقاله‌ای با عنوان «15 جولای: اعلامیه استقلال قرن ترکیه» نوشت که در روزنامه‌های کشور منتشر شده است.

رئیس جمهور اردوغان در این مقاله اظهار داشت: پانزدهم جولای نه تنها شبی بود که یک کودتای خائنانه خنثی شد، بلکه پیروزی بزرگ دموکراسی است که با حروف طلایی در تاریخ ثبت شد، زیرا ملت ما به قیمت جان خود از اراده، دموکراسی و استقلال خود دفاع کرد.

در این مقاله آمده است:

«دقیقاً ده سال از آن شب شوم می‌گذرد، زمانی که ملتی بزرگ، با تغییر مسیر تاریخ، به قیمت جان خود برای استقلال و آینده خود جنگید. در آن شب، ملت شریف ما یکی از بزرگترین درس‌ تاریخ را به امپریالیست‌هایی که سعی در اشغال میهن‌مان داشتند، درست مانند جنگ استقلال، داد.

این حماسه بزرگی است که با حروف طلایی توسط ملت شریف ما در تاریخ نگاشته شده است، ملتی که با ایمان و عزم راسخ کسانی که هزار سال پیش قهرمانانه در ملازگرد جنگیدند، کسانی که روح و جسم خود را برای تحقق رویای سلطان فاتح که بر دیوارهای استانبول نقش بسته بود و رسیدن به بشارت پیامبرمان، و کسانی که صد سال پیش از جان خود برای دفاع از میهن گذشتند، به خیابان‌ها و میادین شتافت.»

- "ملت ما بار دیگر مالکیت استقلال و آینده خود را به دست گرفته است"

اردوغان در مقاله خود تأکید کرد که هنگام فراخواندن ملت به میادین و فرودگاه‌ها برای دفاع از اراده ملی در برابر تلاش خائنانه گروه تروریستی متعصب، صرفاً یک دعوت نبوده است.

او نوشت: «فراخوانی که ما به ملت خود دادیم، تجلی اعتماد ما به عقل سلیم دموکراتیک، تشخیص و شجاعت ملت عزیزمان بود. یکی از مقدس‌ترین میراث‌هایی که از اجدادمان برای ما به جا مانده است، "یا استقلال یا مرگ!" است." ما قصد داشتیم شعار آن را احیا کنیم. ملت ما بلافاصله به این فراخوان پاسخ داد و جان و روح خود را نادیده گرفت. خدا را شکر، ملت ما به این اعتماد خیانت نکرد؛ بار دیگر مالکیت استقلال و آینده خود را به دست گرفت. آن شب، ملت ما زنجیرهایی را که قرار بود بر اراده‌اش بسته شود، پاره کرد، قید و بندهای قیمومیت و خیانت را برداشت و موانع پیش روی ترکیه را یکی یکی از میان برداشت. آن شب، 253 نفر از پسران و دختران ما جام شهادت نوشیدند، بیش از 2 هزار نفر از برادران و خواهران ما زخمی شدند. هر یک از این اعداد، گواهی جداگانه بر فداکاری، شجاعت و قهرمانی است که برای محافظت از میهن، پرچم و اراده ملی به نمایش گذاشته شده است.»

- "ما فتو را در هر زمینه‌ای ریشه‌کن کردیم"

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: در طول ده سال گذشته، ما با عزم راسخ، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، به مبارزه خود علیه گروه تروریستی فتو ادامه داده‌ایم.

او افزود: «زیرا پاکسازی این سلول سرطانی که در کشور ما نفوذ کرده بود و اطمینان از اینکه عاملان در برابر عدالت پاسخگو هستند، بزرگترین دین ما به شهدایمان بود که با میل و رغبت جان خود را فدا کردند. ما فتو را در هر زمینه‌ای، از بوروکراسی گرفته تا ارتش، از دستگاه قضا گرفته تا دنیای تجارت، ریشه‌کن کردیم. با این حال، شایسته است بار دیگر این حقیقت ساده را که هرگز نباید فراموش کنیم، به یاد داشته باشیم: این مبارزه‌ای نیست که 10 سال پیش آغاز و پایان یافته باشد. تنها راه جلوگیری از حمله مجدد فتو و ساختارهای موذی مشابه به دولت و ملت ما، زنده نگه داشتن روح 15 جولای در همه زمان‌ها و انتقال این آگاهی به نسل‌های آینده است.»

- "بزرگ‌ترین قدرت این ملت، وحدت و همبستگی آن است"

اردوغان با بیان اینکه درد حتی پس از 10 سال از تلاش برای کودتای خائنانه، مانند روز اول تازه است، مقاله خود را اینگونه ادامه داد:

«با این وجود، ما با همان عزم و اراده به مبارزه خود علیه فتو و همه گروه‌های تروریستی مشابه ادامه می‌دهیم. در دهمین سالگرد 15 جولای، اکنون ترکیه‌ای بسیار قوی‌تر، بسیار مصمم‌تر و متحدتر وجود دارد. تا زمانی که روح 15 جولای در این سرزمین‌ زنده است، هیچ‌کس شک نخواهد کرد که نقشه‌های موذیانه خائنان و بازی‌های کثیف سناریونویسان جهانی پشت سر آنها، هرگز به موفقیت نخواهد رسید.

به همین مناسبت، از خداوند برای همه شهدایمان که با سپر کردن سینه‌هایشان، نوری به آن شب تاریک آوردند و به قیمت جانشان، این سرزمین‌، میراث اجدادمان و جایی که قرن‌ها بر آن حکومت کرده‌ایم را دوباره به وطن خود تبدیل کردند، طلب رحمت می‌کنم. برای جانبازان‌مان آرزوی عمری پربرکت، سعادتمند و طولانی دارم.»