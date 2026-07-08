Damla Delialioğlu, Gökhan Çeliker
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رادوسلاو سیکورسکی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه لهستان با تأکید بر جایگاه ترکیه در ناتو گفت که ترکیه یکی از بزرگترین ارتشها و بالاترین بودجههای دفاعی در میان اعضای این ائتلاف را دارد.
سیکورسکی که برای شرکت در سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا حضور دارد، در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو»، اهمیت ترکیه برای ناتو و روابط میان ترکیه و لهستان را ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اینکه لهستان و ترکیه در حال حاضر از یکدیگر تجهیزات خریداری میکنند، خواستار افزایش همکاریهای دفاعی میان متحدان ناتو شد.
سیکورسکی با بیان اینکه لهستان در زمینه افزایش هزینههای دفاعی نمونهای برای دیگر کشورهاست، اظهار داشت: همچنین ترکیه یکی از بزرگترین ارتشها و یکی از بالاترین بودجههای دفاعی را در ناتو دارد.
وزیر امور خارجه لهستان با تأکید بر قدرت روابط ترکیه و لهستان در چارچوب ناتو گفت: ما یکی از نخستین خریداران سامانه بایراکتار هستیم.