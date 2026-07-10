معاون رئیس‌جمهور ترکیه گفت ما مصوبه پارلمان اروپا درباره عملیات صلح 1974 را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم؛ این یک قطعنامه باطل و بی‌اعتبار است.

معاون رئیس‌جمهور ترکیه: مصوبه پارلمان اروپا از نظر ما فاقد اعتبار است معاون رئیس‌جمهور ترکیه گفت ما مصوبه پارلمان اروپا درباره عملیات صلح 1974 را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم؛ این یک قطعنامه باطل و بی‌اعتبار است.

لفکوشا/ خبرگزاری آنادولو

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، با رد مصوبه اخیر پارلمان اروپا درباره عملیات صلح 1974، اعلام کرد که آنکارا این تصمیم را به هیچ‌وجه به رسمیت نمی‌شناسد و آن را قطعنامه‌ای باطل و فاقد اعتبار می‌داند.

ییلماز در گفت‌وگو با خبرنگاران در لفکوشا با بیان اینکه به هیچ وجه مصوبه اخیر پارلمان اروپا علیه نیروهای مسلح ترکیه را به رسمیت نمی‌شناسند، گفت: این تصمیم اعتبار پارلمان اروپا را کاهش می‌دهد و به آن آسیب می‌رساند. پارلمان اروپا نمی‌بایست گرفتار چنین بازی‌هایی می‌شد.

او که برای شرکت در جلسات مختلف وارد لفکوشا، پایتخت جمهوری ترک قبرس شمالی شده بود، در فرودگاه ارجان مورد استقبال اونال اوستل، نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی قرار گرفت.

ییلماز، اوستل و همراهانشان در مراسم تحویل یک فروند بالگرد آتش‌نشانی که توسط اداره کل جنگلداری وزارت کشاورزی و جنگلداری ختصاص داده شده بود، شرکت کردند.

معاون رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که آتش‌سوزی‌های جنگلی به دلیل اثرات تغییرات اقلیمی به یک مشکل تبدیل شده‌اند و وقتی آتش‌سوزی رخ می‌دهد، باید در اسرع وقت مهار شود.

وی تأکید کرد که ترکیه در این زمینه در کنار جمهوری ترک قبرس شمالی است.

او افزود: هدف این است که جمهوری ترک قبرس شمالی با امکانات آموزشی، بهداشتی، زیرساخت‌های فناوری، دانشگاه‌ها، تحقیق و توسعه و مراکز اطلاع‌رسانی خود به یک مرکز جاذبه در مدیترانه شرقی تبدیل شود. در این زمینه، ما با تمام منابعی که در اختیار داریم، در کنار جمهوری ترک قبرس شمالی و مردم ترک قبرس خواهیم بود.