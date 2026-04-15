15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور ایران در امور توسعه روستایی و مناطق محروم درباره آسیبهای حملات آمریکا و اسرائیل اعلام کرد: در مناطق روستایی 17 استان، 5 هزار و 189 واحد مسکونی روستایی بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند که از این تعداد 211 واحد به طور کامل تخریب شدند.
وی ابراز داشت: بر اساس آخرین آمار تا 20 اسفند، 384 نفر از ساکنان روستایی کشور در این حملات جان باختند که شامل 308 مرد، 42 زن و 34 کودک است و شمار مجروحان نیز 118 نفر اعلام شده است.
حسینزاده ادامه داد: در حوزه واحدهای تولیدی نیز 206 واحد تخریب کامل و 101 واحد کشاورزی نیازمند تعمیر گزارش شده است؛ 37 واحد صنعتی روستایی تخریب، 424 واحد صنعتی نیازمند تعمیر و 463 واحد تجاری روستایی نیز نیازمند تعمیر هستند؛ همچنین در بخش کشاورزی و دامداری، 857 رأس دام سنگین و تعداد زیادی از دامهای سبک تلف شدهاند.