قاهره/خبرگزاری آنادولو

مصطفی المدبولی، نخست‌ وزیر مصر از آغاز یک پروژه عظیم توسعه شهری به ارزش حدود 27 میلیارد دلار در پایتخت اداری جدید این کشور خبر داد.

بر اساس بیانیه دولت مصر، این پروژه در مقر هیئت دولت در پایتخت اداری جدید در شرق قاهره معرفی شد.

المدبولی در مراسم افتتاح اعلام کرد: این طرح تحولی واقعی در توسعه شهری و رشد اقتصادی مصر ایجاد خواهد کرد و از تمامی جهات در سطح استانداردهای جهانی طراحی شده است.

به گفته وی، این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود 1.4 تریلیون پوند مصر (27 میلیارد دلار)، برای بیش از 155 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد و انتظار می‌رود حدود 818 میلیارد پوند مصر درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

این طرح شامل 165 برج مسکونی، اداری و هتل است و بیش از 1.5 میلیون متر مربع فضای سبز و باز را در بر می‌گیرد که حدود 70 درصد از کل مساحت پروژه را تشکیل می‌دهد.

المدبولی همچنین تاکید کرد در طراحی پروژه، کاهش انتشار کربن، حفظ تعادل زیست‌محیطی و کاهش آلودگی صوتی مدنظر قرار گرفته تا محیطی سالم‌تر و پایدار برای زندگی و کار فراهم شود.