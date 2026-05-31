مصر بار دیگر خواستار خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان شد

31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
قاهره/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با نواف سلام، نخستوزیر لبنان، آخرین تحولات این کشور را بررسی کرد.
عبدالعاطی در این گفتوگو بر همبستگی کامل مصر با لبنان در مواجهه با چالشهای کنونی تأکید کرد و بار دیگر خواستار خروج کامل اسرائیل از تمامی اراضی لبنان شد.
وی همچنین نقض حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت لبنان از سوی اسرائیل را مغایر با حقوق بینالملل و قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست.
وزیر امور خارجه مصر بر ضرورت تقویت نهادهای دولتی لبنان، بهویژه ارتش، برای اعمال حاکمیت در سراسر کشور تأکید کرد و گفت سلاح باید تنها در اختیار دولت لبنان باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز گذشته حملات اسرائیل به کشورش را «بیسابقه و خطرناک» توصیف کرده بود.