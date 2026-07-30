30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
به گزارش منابع رسمی مصر، هیات دولت این کشور در بیانیهای مکتوب اعلام کرد که بررسیهای اولیه درباره آتشسوزی دو کشتی در بندر دمیاط این کشور، با همکاری نهادهای ذیربط انجام شده است.
بر اساس نتایج اولیه این بررسیها، آتشسوزی در پی برخورد یک پهپاد انتحاری به وقوع پیوسته است.
در این بیانیه تصریح شده که تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره ابعاد و عوامل این حادثه ادامه دارد.
وزارت نفت مصر نیز روز گذشته اعلام کرده بود که دو کشتی ویژه ذخیرهسازی و تبدیل گاز در بندر دمیاط دچار آتشسوزی شدهاند.