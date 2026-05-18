مشاهده تحرکات پهپادی و نظامی مشکوک در اطراف ناوگان «صمود» ستاد بحران ناوگان بین‌المللی «صمود» اعلام کرد همزمان با حرکت کاروان دریایی حامل کمک‌های انسانی به سوی غزه، تحرکات پهپادی و عناصر نظامی ناشناس در اطراف این ناوگان مشاهده شده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

در اطلاعیه منتشرشده از سوی این ستاد آمده است که هویت پهپادها و تحرکات نظامی رصدشده تاکنون مشخص نشده است.

مسئولان ناوگان صمود نیز به خبرگزاری آنادولو گفته‌اند کشتی‌های این کاروان پس از ترک سواحل آنتالیا، همچنان به حرکت خود به سوی غزه ادامه می‌دهند و وارد آب‌های بین‌المللی شده‌اند.

آماده‌باش اسرائیل برای توقیف ناوگان صمود

رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند نیروی دریایی اسرائیل خود را برای مقابله با ناوگان جهانی «صمود» که به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوی غزه در حرکت است، آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش‌ها، ناوگان صمود پس از توقف موقت در سواحل آنتالیا به دلیل شرایط جوی، بار دیگر با 54 کشتی و 426 شرکت‌کننده مسیر خود را به سمت غزه از سر گرفته است.

روزنامه «معاریو» گزارش داد قایق‌های تندرو نیروی دریایی اسرائیل، شناورهای تندرو تهاجمی، یگان کماندویی دریایی «شایتت 13» و یک کشتی آبی‌خاکی برای مداخله احتمالی به منطقه اعزام شده‌اند.

در همین حال، یک مقام نظامی اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت اخرونوت» تهدید کرد که نیروهای اسرائیل در صورت مداخله ممکن است از «سلاح سرد» استفاده کنند.

همچنین گفته می‌شود نتانیاهو در نشست کابینه امنیتی درباره نحوه برخورد با این ناوگان که انتظار می‌رود طی 48 ساعت آینده به سواحل غزه برسد، گفت‌وگو کرده است.

ناوگان جهانی «صمود» پیش‌تر نیز در 29 آوریل 2026 در نزدیکی یونان هدف مداخله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته بود.