مشاجره تلفنی ترامپ با نتانیاهو// ترامپ به نتانیاهو: اگر من نبودم الان در زندان بودی

Hakan Çopur
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
بنا بر ادعای مطرحشده در پایگاه خبری آکسیوس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به دلیل تشدید تنشها در لبنان بهشدت از او انتقاد کرده و گفته است: «اگر من نبودم، الان در زندان بودی».
در گزارش که به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر شده، آمده است: ترامپ در تماس تلفنی روز گذشته با نتانیاهو با لحنی تند با او صحبت کرده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ نارضایتی خود را از افزایش تنشها در لبنان از سوی اسرائیل در روزهای اخیر که به گفته او روند مذاکرات با ایران را «مختل کرده»، آشکارا بیان و خطاب به نتانیاهو گفته است: «تو دیوانهای».
در این گزارش همچنین آمده است که رئیسجمهور آمریکا با اشاره به پروندههای فساد مالی و روندهای قضایی مرتبط با نتانیاهو به او گفته: «اگر من نبودم، الان در زندان بودی».
یکی از مقامهای آمریکایی نیز به آکسیوس گفت که ترامپ در این تماس به نتانیاهو گفته است: «من دارم تو را نجات میدهم. الان همه از تو متنفرند و به همین دلیل همه از اسرائیل هم متنفر شدهاند».
ترامپ پس از این گفتوگوی تلفنی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نیز بیانیهای منتشر کرد.
او با اشاره به اینکه گفتوگوی «بسیار خوبی» با نتانیاهو داشته است، اعلام کرد که اسرائیل نیروهای خود را به بیروت اعزام نخواهد کرد و اگر نیروهایی در مسیر اعزام بودهاند نیز بازگردانده شدهاند.
ترامپ همچنین اظهار داشت که بهطور غیرمستقیم با حزبالله گفتوگو کرده و افزود: «آنها نیز با توقف همه درگیریها موافقت کردهاند. اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد».