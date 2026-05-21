مرگ 3 نفر بر اثر مسمومیت با ماده‌ای ناشناس در نیومکزیکو مقامات ایالت نیومکزیکوی آمریکا اعلام کردند در پی تماس با یک ماده ناشناس در خانه‌ای در نزدیکی آلبوکرکی، 3 نفر جان باختند و 18 نیروی امدادی نیز دچار مسمومیت شدند.

آلبوکرکی/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در پی تماس با یک ماده ناشناس در خانه‌ای در نزدیکی آلبوکرکی، 3 نفر جان باختند و 18 نیروی امدادی نیز دچار مسمومیت شدند.

این حادثه در روز 20 می 2026 در یک منزل مسکونی در ایالت نیومکزیکو رخ داد.

نیروهای امدادی در پی تماس‌های اولیه مبنی بر احتمال «مصرف بیش از حد مواد» به محل اعزام شدند، اما با 4 فرد بی‌هوش در داخل خانه مواجه شدند که 3 تن از آنان جان باخته و نفر چهارم برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

در جریان این عملیات، 18 نفر از نیروهای امدادی به دلیل تماس با این ماده ناشناس، علائمی نظیر تهوع و سرگیجه را تجربه کردند.

تمامی این افراد برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شده و در قرنطینه قرار گرفتند که وضعیت 2 نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

پلیس اعلام کرده‌اند که تحقیقات برای شناسایی دقیق این ماده توسط تیم‌های تخصصی ادامه دارد، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که خطر عمومی متوجه مردم نیست.

