مادرید/ خبرگزاری آنادولو

در پی وقوع آتش‌سوزی جنگلی در حومه شهر آلمریا در منطقه اندلس در جنوب اسپانیا، 11 نفر جان خود را از دست دادند.

بر اساس بیانیه‌های منتشرشده از سوی ژاندارمری و نهاد حفاظت مدنی، آتش‌سوزی جنگلی که صبح امروز در لوس گایاردوس آغاز شد، دست‌کم به مرگ 11 نفر منجر شده است.

اعلام شده که در منطقه وقوع آتش‌سوزی، علاوه بر سه خودروی کاملا سوخته که در هر یک از آن‌ها یک جسد پیدا شده، 8 پیکر سوخته دیگر نیز در نزدیکی جاده منتهی به بدار کشف شده است.

مقام‌ها اعلام کردند که روند شناسایی هویت جان‌باختگان آغاز شده و تیم پزشکی قانونی متخصص در محل حادثه مشغول بررسی است.

گفته شده که آتش‌سوزی جنگلی لوس گایاردوس از نظر تلفات انسانی در سطحی است که می‌توان آن را با آتش‌سوزی 17 ژوئیه 2005 در شهرستان ریبا دسائلثس در گوادالاخارا، که در آن 11 نفر جان باختند، مقایسه کرد و این حادثه در میان تراژیک‌ترین آتش‌سوزی‌های تاریخ اسپانیا قرار می‌گیرد.

دولت خودمختار اندلس اعلام کرده که به دلیل آتش‌سوزی جنگلی در لوس گایاردوس، 1400 نفر در منطقه به‌عنوان اقدام احتیاطی تخلیه شده‌اند. همچنین واحد اضطراری نظامی اسپانیا، موسوم به «UME»، با 70 خودرو و 200 نیروی انسانی در عملیات اطفای حریق مشارکت دارد.

در منطقه اندلس، علاوه بر آلمریا، عملیات زمینی و هوایی برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی ادامه‌دار در اطراف شهر مالاگا نیز در جریان است.