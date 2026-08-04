مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا: یک کشتی باری در آبهای عمان هدف قرار گرفت

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد یک کشتی باری در آبهای عمان هدف حمله قرار گرفته است.

بر اساس بیانیه کتبی (UKMTO)، به نقل از اطلاعات دریافتی از مقامات نظامی، این حادثه در 20 مایل دریایی شمال‌شرق شهر خصب عمان رخ داده است.

در این بیانیه آمده است که یک کشتی باری حاضر در منطقه از طریق کانال بی‌سیم دریایی (VHF 16) گزارش داده که با مهماتی ناشناس هدف قرار گرفته است.

این مرکز همچنین اعلام کرد مقام‌های ذی‌ربط تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده‌اند و به کشتی‌های در حال تردد در منطقه توصیه شده است ضمن رعایت احتیاط، هرگونه وضعیت مشکوک را بی‌درنگ به (UKMTO) گزارش کنند.