مرکز حقوق بشر فلسطین: نقض حقوق اسیران در زندان‌های اسرائیل به سطحی بی‌سابقه رسید مرکز حقوق بشر فلسطین از تشدید شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و بازداشت‌های خودسرانه توسط نظامیان اسرائیل خبر داد.

رام‌الله/ خبرگزاری آنادولو

مرکز حقوق بشر فلسطین مستقر در غزه، به مناسبت 17 آوریل (روز اسیر فلسطینی)، نسبت به شرایط بحرانی و «بی‌سابقه» هزاران اسیر در زندان‌های اسرائیل هشدار داد.

این مرکز اقدامات مذکور را مصداق «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است که جان اسیران را به شدت تهدید می‌کند.

در این بیانیه با استناد به شهادت اسیران آزاد شده، مستنداتی از اعمال خشونت سیستماتیک، محرومیت از خواب، گرسنگی اجباری، اهمال پزشکی و خشونت‌های جنسی ارائه شده است.

همچنین گزارش شده که صدها اسیر در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و از حق ملاقات با وکیل، خانواده یا نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ محروم هستند. مقامات اسرائیل سرنوشت صدها اسیر را مخفی نگه داشته‌اند که طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های انجمن اسیران فلسطینی، از 7 اکتبر 2023 تاکنون دست‌کم 89 اسیر در زندان‌ها جان باخته‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود آمار واقعی بسیار فراتر از این رقم باشد. عملیات‌های بازداشت شامل تمامی طیف‌ها از جمله زنان، کودکان و کارگران بخش‌های حیاتی شده است.

در حال حاضر بیش از 9 هزار و 600 اسیر فلسطینی در زندان‌ها به سر می‌برند که 3 هزار و 532 نفر از آن‌ها تحت عنوان «بازداشت اداری» (بدون اتهام و محاکمه) نگهداری می‌شوند.

این مرکز حقوق بشری ضمن هشدار درباره قانون اعدام اسیران، آن را مرحله‌ای خطرناک از سیاست‌های تنبیهی اسرائیل دانست و از جامعه جهانی خواست تا با اعمال تحریم بر تل‌آویو، برای آزادی فوری اسیرانی که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، اقدام کند.