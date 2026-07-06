رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان و ترامپ در آنکارا درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه: اردوغان و ترامپ در آنکارا درباره روابط ترکیه-آمریکا و مسائل منطقه‌ای رایزنی می‌کنند رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان و ترامپ در آنکارا درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به دعوت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز 7 ژوئیه برای انجام سفری رسمی به ترکیه خواهد آمد.

دوران با اشاره به برنامه دیدارهای ترامپ و اردوغان در آنکارا، اظهار داشت که در این دیدارها، روابط ترکیه و آمریکا به‌عنوان دو متحد نزدیک و شریک راهبردی، در تمامی ابعاد از جمله همکاری‌های دفاعی، تجاری و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راه‌های تعمیق همکاری‌های دوجانبه ارزیابی می‌شود.

وی افزود که اردوغان و ترامپ همچنین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر خواهند کرد.