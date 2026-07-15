با اجرای توافق میان اتحادیه اروپا و انگلستان، گذرگاه مرزی میان اسپانیا و جبل‌الطارق رسما برچیده شد.

مرز زمینی میان اسپانیا و جبل‌الطارق برچیده شد با اجرای توافق میان اتحادیه اروپا و انگلستان، گذرگاه مرزی میان اسپانیا و جبل‌الطارق رسما برچیده شد.

مادرید/خبرگزاری آنادولو

با اجرایی شدن توافق میان اتحادیه اروپا و انگلستان، گذرگاه مرزی میان اسپانیا و جبل‌الطارق که محل کنترل ورود و خروج بود، طی مراسمی رسما برچیده شد.

در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا این تحول را آغاز دوره‌ای جدید و "پایان یک زخم باز" توصیف کرد. او گفت که با حذف این مرز، "آخرین دیوار در قاره اروپا" فرو ریخته و راه برای دوره‌ای جدید بر پایه رفاه مشترک باز شده است.

این توافق پس از مذاکرات طولانی درباره وضعیت جبل‌الطارق در پی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا امضا و اجرایی شد. بر اساس آن، شهروندان اسپانیا و گردشگران حاضر در اسپانیا می‌توانند بدون کنترل مرزی وارد جبل‌الطارق شوند.

انتظار می‌رود بیش از 15 هزار و 500 نفر، به‌ویژه شهروندان اسپانیایی که در جبل‌الطارق کار می‌کنند و پیش‌تر با صف‌های طولانی در مرز روبه‌رو بودند، از این تغییر بهره‌مند شوند.

با حذف کامل خط مرزی زمینی، جبل‌الطارق که تحت حاکمیت انگلستان است، کنترل‌های مرزی خود را در بندر و فرودگاه انجام خواهد داد. این توافق شامل حذف موانع فیزیکی میان اسپانیا و جبل‌الطارق، تسهیل رفت‌وآمد افراد و کالاها، و تضمین کامل منطقه شنگن، بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی این اتحادیه عنوان شده است.

جبل‌الطارق طبق پیمان اوترخت در سال 1713 از سوی اسپانیا به انگلستان واگذار شد. این منطقه در همه‌پرسی‌های سال‌های 1867 و 2002 با اکثریت بسیار بالا خواستار ادامه وابستگی به انگلستان شد. پس از برگزیت و خروج رسمی انگلستان از اتحادیه اروپا در سال 2020، وضعیت جبل‌الطارق به یکی از موضوعات اصلی مذاکره میان لندن، مادرید و بروکسل تبدیل شده بود.