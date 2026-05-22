مردم سان‌دیه‌گو پیکر قربانیان حمله به مرکز اسلامی را تشییع کرد هزاران تن از مردم در ایالت کالیفرنیای آمریکا، پیکر 3 شهروند مسلمان را که در حمله مسلحانه به مرکز اسلامی سان‌دیه‌گو جان باخته بودند، تشییع کردند.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

مراسم تشییع پیکر «منصور قاضی‌ها»، «امین عبدالله» و «نادر عوض»، 3 تن از اعضای باسابقه مرکز اسلامی سان‌دیه‌گو که در جریان حمله مسلحانه روز 18 می جان خود را از دست دادند، با حضور هزاران مسلمان و مقامات محلی در پارک «میشن ولی ریور» برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان از قربانیان به عنوان «قهرمان» یاد کردند؛ چرا که آن‌ها با ایستادگی در برابر مهاجمان و محافظت از کودکان و معلمان حاضر در مسجد، مانع از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر شدند.



پس از اقامه نماز میت، پیکر این قربانیان در گورستان «لا ویستا» در شهر «نشنال سیتی» به خاک سپرده شد. همچنین شماری از شهروندان آمریکایی با قرار دادن گل و روشن کردن شمع در محل حادثه، با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کردند.

این حمله مسلحانه در روز 18 می رخ داد که منجر به جان باختن 3 نفر از جمله یک مأمور امنیتی شد. مقامات رسمی اعلام کردند که 2 مهاجم 17 و 18 ساله پس از این اقدام دست به خودکشی زده‌اند و این پرونده به عنوان «جرم ناشی از نفرت» در حال بررسی است.

