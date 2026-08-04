مراکش: مقابله با مهاجرت غیرقانونی، مسئولیت مشترک است

04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
رباط/خبرگزاری آنادولو
یک مقام ارشد دولت مراکش که نامش فاش نشده، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی مراکش (MAP) با تاکید بر اینکه مقابله با مهاجرت غیرقانونی مستلزم مسئولیتی مشترک است، اعلام کرد کشورش در این زمینه «بیش از سهم خود» مسئولیت پذیرفته است.
این مقام اذعان داشت که مراکش در چارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی همچنان «شریکی مسئول، قابل اعتماد و دارای حاکمیت» باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه مراکش هرگز در برابر فشارها تسلیم نشده است، افزود: «کشور ما هیچگاه تحت فشار یا باجخواهی اقدام نکرده است. انگیزه اصلی اقدامات ما همواره تعهدات و احساس مسئولیتمان بوده است».
این مقام تاکید کرد مقابله با مهاجرت غیرقانونی مسئولیتی مشترک است و با اشاره به پیچیدگی پدیده مهاجرت، گفت همه طرفها باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی مدعی شد مراکش در این زمینه «بیش از سهم خود» مسئولیت بر عهده گرفته است.
این مقام همچنین درباره آمارهای میدانی گفت در چارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، در سال 2024 از 79 هزار و در سال 2025 از 74 هزار مورد تلاش برای ورود غیرقانونی جلوگیری شده است.
به گفته وی، در عملیات همزمان انجامشده طی سالهای 2024 و 2025، در مجموع 632 شبکه قاچاق انسان متلاشی شده و در همین بازه زمانی نیز بیش از 32 هزار مهاجر در عملیات امداد دریایی از خطر غرق شدن نجات یافتهاند.