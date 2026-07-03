Tolga Akbaba, Ümit Şamiz
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
تهران/ تولگا آکبابا/خبرگزاری آنادولو
مراسم گسترده تشییع آیتالله خامنهای، رهبر پیشین ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد و انتظار میرود میلیونها نفر در آن شرکت کنند، یادآور رخدادهای مراسم خاکسپاری آیت الله خمینی در سال 1989 (1368) است.
پس از درگذشت آیتالله خمینی، پیکر او برای وداع عمومی به مصلای تهران منتقل و در محفظهای شیشهای و سردخانهای قرار داده شد. نماز میت در ششم ژوئن به امامت آیتالله محمدرضا گلپایگانی برگزار شد و قرار بود پیکر با خودرو به بهشت زهرا منتقل شود.
با این حال، ازدحام میلیونها نفر باعث شد خودروی حامل تابوت از حرکت بازبماند. جمعیت به تابوت دسترسی پیدا کرد و شماری از حاضران برای برداشتن تکهای از کفن هجوم بردند؛ در نتیجه بخشی از کفن پاره و پیکر نمایان شد.
در پی این وضعیت، یک بالگرد در محل فرود آمد و تابوت را از میان جمعیت خارج کرد. پیکر خمینی پس از کفنکردن دوباره، روز بعد و در شرایط کنترلشدهتری به خاک سپرده شد.
عباس پرورده، یکی از حاضران در آن مراسم، به خبرگزاری آنادولو گفت: مردم لمس تابوت یا خودروی حامل پیکر را نوعی وظیفه معنوی میدانستند و همین امر به ازدحام شدید انجامید.
او افزود که در مراسم تشییع رهبران سیاسی و مذهبی ایران، اکنون تدابیر امنیتی بیشتری اعمال میشود و تابوتها بدون حفاظت در میان جمعیت قرار نمیگیرند؛ بلکه معمولا در ارتفاع و بر روی خودروهای ویژه حمل میشوند.