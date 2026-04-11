Ahmet Dursun, Dildar Baykan Atalay
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مذاکرات میان هیئتهای عالیرتبه ایران و آمریکا به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در اسلامآباد آغاز شد.
منابع پاکستانی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو از آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری مقامات پاکستان خیر دادند. این منابع افزودند که دو طرف پیش از دیدار مستقیم در یکی از هتلهای اسلامآباد، بهمنظور "حل اختلافات میان طرفین"، بهصورت جداگانه با هیئتهای پاکستانی دیدار کردهاند.
یکی از منابع پاکستانی به خبرنگار آنادولو گفت: در حال حاضر نمیتوان گفت دو هیئت چه زمانی بهصورت رودررو دیدار خواهند کرد. آنها اکنون در حال گفتوگو با مقامهای پاکستانی هستند.
مذاکراتی که با عنوان «گفتوگوهای اسلامآباد» شناخته میشود، از سوی ایران با ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این کشور هدایت میشود. در هیئت ایرانی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به همراه شماری دیگر از مقامها حضور دارند.
در مقابل، ریاست هیئت آمریکایی را جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا بر عهده دارد و جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا و استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ نیز در این هیئت حضور دارند.
در طرف پاکستانی به عنوان میانجی نیز نواز شریف، نخستوزیر، اسحاق دار، وزیر امور خارجه و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در روند مذاکرات مشارکت دارند.
پیش از آغاز مذاکرات، هر دو هیئت ایرانی و آمریکایی بهصورت جداگانه با نخستوزیر پاکستان دیدار کردند.