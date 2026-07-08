Zeynep Duyar, Mert Davut
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
احمد آکیول، مدیرعامل شرکت آسلسان ترکیه در گفتوگو با خبرنگار آنادولو با بیان اینکه این شرکت از نظر ظرفیت تولید انبوه با شرکتهای اروپایی تفاوت دارد، گفت: سامانههای پیچیده پدافند هوایی را در کمتر از دو سال به متحدان تحویل میدهیم.
آکیول در حاشیه نشست «متحدان در آنکارا» که در چارچوب سیوششمین اجلاس سران کشورها و دولتهای عضو ناتو برگزار میشود، تصریح کرد: تاکید میکنم که اگر امروز سفارش داده شود، میتوانیم بسیاری از پیچیدهترین سامانههای راداری و پدافند هوایی خود، از جمله سامانههای دفاع هوایی را در کمتر از دو سال به همه متحدان تحویل دهیم.
او با تاکید بر اینکه اهمیت راهبردی ترکیه در «ناتوی 1.0» از موقعیت جغرافیایی این کشور ناشی میشد و در «ناتوی 2.0» ترکیه بهعنوان دومین قدرت بزرگ نظامی این سازمان تعریف شد، گفت که در «ناتوی 3.0» عنصر جدید، صنایع دفاعی است.
مدیرعامل شرکت آسلسان توضیح داد که ترکیه در این اکوسیستم، هم از موقعیت جغرافیایی و هم از قدرت نظامی برخوردار است و اکنون به یکی از تأمینکنندگان اصلی صنایع دفاعی کشورهای عضو ناتو تبدیل شده است.
آکیول با اشاره به اینکه در این بخش، سفارشها براساس ماهیت کار ممکن است طی دو، سه یا حتی چهار سال تحویل داده شوند، گفت: موفقیتی که ما سال گذشته به دست آوردیم، تحویل 28 درصد از سفارشها در همان سال بود. این نتیجه ظرفیت صنعتی ماست. تنها در دو سال گذشته، توانمندیهای تولید انبوه خود را 40 درصد افزایش دادهایم. در حال حاضر یکی از بزرگترین زیرساختهای پدافند هوایی جهان در آنکارا در حال ساخت است. این پروژه سرمایهگذاریای بیش از دو میلیارد دلار دارد. ما چرخهای بسیار پویا در نوآوری داریم و در این زمینه از بسیاری شرکتها وضعیت بهتری داریم.