محکومیت قاطع «مصوبه پارلمان اروپا» علیه ارتش ترکیه توسط عمر چلیک

Orhan Onur Gemici
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، با انتشار بیانیهای در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، ارتش ترکیه را نهادی اصیل، باافتخار و صاحب تمدن توصیف کرد و مصوبه اخیر پارلمان اروپا علیه نیروهای مسلح کشور را فاقد اعتبار دانست.
وی با رد کامل این تصمیم تاکید کرد که آنکارا بهخوبی از روابط هدایتشده پشت پرده برای تصویب چنین قطعنامههای بیاساسی در پارلمان اروپا آگاه است.
سخنگوی حزب حاکم ترکیه همچنین خواستار حمایت همهجانبه از بیانیه جمهوری ترک قبرس شمالی در این زمینه شد و بر حفظ صداقت تاریخی در قبال منطقه تاکید کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: «مصوبه به اصطلاحی که در پارلمان اروپا تصویب شده، افترایی پست علیه نیروهای مسلح قهرمان ترکیه است. این مصوبه بهاصطلاح را محکوم میکنیم. ما بهخوبی میدانیم اینگونه مصوبات بهاصطلاح، که هیچ مبنایی ندارند، از طریق چه روابط هدایتشدهای اتخاذ میشوند. این تصمیم پست را بهطور کامل رد میکنیم. همه باید به نام صداقت تاریخی از بیانیه جمهوری ترک قبرس شمالی حمایت کنند. در برابر تاریخ سرشار از افتخار و شرافت نیروهای مسلح قهرمان ترکیه، چنین افتراهای پستی هیچ اعتباری ندارد.»