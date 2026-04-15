محکومیت راشد الغنوشی به 20 سال زندان در تونس راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه و رئیس پیشین پارلمان تونس، به همراه چند تن از اعضای این جنبش به اتهام «توطئه علیه امنیت دولت» به 20 سال حبس محکوم شد.

تونس/خبرگزاری آنادولو

راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه و رئیس پیشین پارلمان تونس، به همراه 3 تن از اعضای این جنبش هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند.

بر اساس گزارش رادیوی خصوصی «Mosaique FM»، شعبه کیفری دادگاه بدوی در پایتخت تونس، در پرونده‌ای با اتهام «توطئه علیه امنیت دولت»، درباره 12 نفر حکم حبس صادر کرد.

در کنار الغنوشی، یوسف النوری و احمد المشرقی از اعضای النهضه نیز به 20 سال زندان محکوم شدند.

همچنین برای 3 متهم متواری، از جمله رفیق عبدالسلام، نیز احکام 20 ساله صادر شد.

این دادگاه همچنین 6 نفر دیگر از جمله 2 نفر از اعضای النهضه را به 3 سال حبس محکوم کرد.

در این خصوص هنوز مقام‌های رسمی تونس بیانیه‌ای منتشر نکرده‌اند.

گفتنی است، در تونس، در چارچوب تحقیقاتی که به گفته منتقدان با هدف «سرکوب مخالفان» انجام می‌شود، از 11 فوریه 2023 ده‌ها نفر از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، فعالان، قضات و بازرگانان به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور» بازداشت شدند.

الغنوشی نیز به‌دلیل اظهاراتی در یک نشست، با اتهام «تحریک به جنگ داخلی» در 17 آوریل بازداشت شد.

پس از این بازداشت، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای شکل گرفت.

همچنین دادگاه تجدیدنظر تونس در فوریه 2026 حکم 14 سال زندان برای الغنوشی 84 ساله را به 20 سال افزایش داده بود.