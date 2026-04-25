محکومیت حمله اسرائیل به خبرنگاران توسط انگلستان و فنلاند دولت‌های انگلستان و فنلاند حملات ارتش اسرائیل به خبرنگاران در جنوب لبنان و کشته شدن امل خلیل را به شدت محکوم کردند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

انگلیس و فنلاند با انتشار بیانیه‌ای مشترک، حملات ارتش اسرائیل به خبرنگاران در استان نبطیه در جنوب لبنان را که علیرغم توافق آتش‌بس منجر به کشته شدن «امل خلیل»، خبرنگار زن و مجروح شدن یک تن دیگر شد، محکوم کردند.



این بیانیه که توسط دفتر توسعه و امور کشورهای همسود وزارت امور خارجه انگلستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تأکید می‌کند که اعمال خشونت علیه کارکنان رسانه‌ای به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در این بیانیه آمده است: «ما از اسرائیل و تمامی طرف‌های درگیر می‌خواهیم تا شرایط لازم را برای فعالیت ایمن خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در لبنان فراهم کنند.»

لازم به ذکر است ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که منجر به آواره شدن بیش از 1 میلیون 162و هزار نفر شده است.



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً اعلام کرد که آتش‌بس موقت 10 روزه که از تاریخ April 17 اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.

