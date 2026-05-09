محکومیت اقدامات استعماری اسرائیل توسط نماینده دائم ترکیه

Mücahit Oktay, Halil Silahşör
09 مه 2026•بهروزرسانی: 09 مه 2026
نیویورک/ مجاهد اوکتای/ خبرگزاری آنادولو
احمد یلدیز، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در نشست «فرمول آریا» در شورای امنیت با موضوع «کرانه باختری و قدس شرقی»، اقدامات استعماری اسرائیل در تمامی اراضی اشغالی فلسطین را به شدت محکوم کرد.
یلدیز که به عنوان رئیس گروه سازمان همکاری اسلامی در این نشست حضور داشت، با اشاره به قطعنامههای 2803 و 2334 شورای امنیت، تصریح کرد که مصادره منازل، تخریب خانهها و اخراج خانوادههای فلسطینی باید فوراً متوقف شود.
وی در این نشست که به پیشنهاد نمایندگیهای دانمارک، فرانسه، یونان، لتونی و انگلستان برگزار شد، تأکید کرد که مسئله فلسطین یک کل واحد و تجزیهناپذیر است.
او همچنین خواستار رعایت آتشبس در غزه و اجرای دقیق طرح جامع پایان درگیریها شد و بر ضرورت توقف گسترش شهرکسازیها، طرحهای الحاق و تروریسم شهرکنشینان تأکید کرد.
نماینده ترکیه با محکوم کردن حملات به اماکن مقدس از جمله مسجدالاقصی، بار دیگر بر ضرورت پذیرش کشور فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد تأکید کرد و آن را گامی در جهت حل عادلانه این بیعدالتی تاریخی دانست.