مقدمات میزبانی از سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که فردا در ترکیه آغاز می‌شود، تکمیل شده است.

مجموعه ریاست‌جمهوری ترکیه آماده میزبانی از سی‌و‌ششمین اجلاس سران ناتو مقدمات میزبانی از سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که فردا در ترکیه آغاز می‌شود، تکمیل شده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

مجموعه ریاست جمهوری ترکیه به مدت دو روز (7-8 جولای) میزبان سران کشورهای 32 عضو ناتو، هزاران دیپلمات، روزنامه‌نگار و مهمان خواهد بود.

تمام مقدمات، از امنیت و لجستیک گرفته تا ارتباطات و فناوری تکمیل شده و رهبران در این اجلاس به بررسی تقویت بازدارندگی و قابلیت‌های دفاعی ناتو، امنیت یوروآتلانتیک، هزینه‌های دفاعی، اهداف استراتژیک برای آینده این اتحاد و مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی خواهند پرداخت.

اقدامات امنیتی گسترده‌ای در سراسر آنکارا برای تضمین امنیت اجلاس اجرا شده است و پلیس، ژاندارمری و واحدهای امنیتی مربوطه با هماهنگی در اطراف مجموعه ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند.

اقدامات بیشتری نیز در حمل و نقل زمینی و در نقاط حساس اجرا خواهد شد. در مجموع 56 هزار و 927 پرسنل، شامل 48 هزار و 841 پلیس، 7 هزار و 447 نیروی ژاندارمری و 639 پرسنل امنیت سایبری، برای امنیت اجلاس مستقر خواهند شد.

مرکز رسانه‌های بین‌المللی که در کتابخانه ریاست جمهوری ترکیه برای اعضای رسانه‌های داخلی و خارجی تأسیس شده است، نیز ارائه خدمات با تجهیزات فنی لازم برای پخش و پوشش خبری را آغاز کرده است.

1800 فضای کاری در این مرکز آماده شده است. 40 اتاق تدوین و بیش از 100 نقطه پخش زنده وجود خواهد داشت که 54 مورد از آنها ثابت هستند.

این مرکز همچنین شامل 11 اتاق کنفرانس مطبوعاتی است که بزرگترین آنها 500 نفر را در خود جای می‌دهد. یک گروه ویژه رسانه‌ای متشکل از 850 نفر برای این اجلاس در آنکارا تشکیل شده است. شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی با 96 دوربین و 18 دستگاه پخش زنده، از 26 نقطه پوشش تصویری هم‌زمان را برای مخاطبان در سراسر جهان ارائه خواهد کرد.